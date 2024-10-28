В Израиле заявили об уничтожении стратегического оборонного потенциала Ирана

Иран лишился стратегических оборонных возможностей в результате атаки израильских самолетов. Об этом заявила армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана — все батареи зенитных ракет большой дальности», — отметила радиостанция.

По ее данным, у Исламской Республики в наличии была одна российская система С-300 и модернизированная модель иранского производства.

«Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения», — подчеркнула «Галей ЦАХАЛ».

Таким образом, у Тегерана остались системы ближнего действия, говорится в сообщении. Радиостанция подчеркнула, что иранский арсенал баллистических ракет большой дальности не пострадал.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.