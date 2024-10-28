Украинские чиновники считают, что расширение мобилизации на Украине будет эффективным только тогда, когда будут обеспечены дополнительные западные поставки оружия и экипировки для военнослужащих ВСУ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Официальные лица в Киеве… говорят, что расширение мобилизации неэффективно без дополнительных западных поставок для надлежащего вооружения новобранцев», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что из 14 полностью оснащенных бригад, которые, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, необходимы для перелома ситуации, Украина не смогла оснастить даже четыре.

По оценке WSJ, для Украины мобилизация — это не только военный вопрос, но и растущая социальная и политическая проблема.

До этого сообщалось, что на Украине облавы сотрудников ТЦК (военкоматов) стали проходить не только на улицах, но и в ночных клубах и ресторанах столицы и других крупных городов.

Офицер 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский заявлял, что необходимо применять более жесткие методы мобилизации по отношению к тем украинцам, которые не хотят идти на фронт.

Ранее на Украине решили частично возобновить оформление брони от мобилизации.