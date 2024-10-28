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На Украине стали забирать на фронт из ночных клубов и ресторанов

WSJ: на Украине людей стали забирать на фронт из ночных клубов и ресторанов

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Shutterstock

На Украине облавы сотрудников ТЦК (военкоматов) стали проходить не только на улицах, но и в ночных клубах и ресторанах столицы и других крупных городов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Украина расширяет свои облавы в поисках войск для укрепления своих потрескавшихся линий фронта, проводя выборочные проверки людей в престижных заведениях, включая концертный зал и винный магазин в Киеве, а также улицу модных закусочных в Одессе», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как сообщается в материале газеты, украинские «призывные патрули» теперь добрались до элитных ночных клубов в целях поиска потенциальных призывников в ряды ВСУ.

В Одессе, подчеркивается в сообщении, военные ТЦК стали заходить в рестораны, куда они редко заходили раньше.

Власти Украины, отмечает WSJ, усилили проверки в общественных местах. Если ранее сотрудники ТЦК (военкоматов) работали в небольших городах и деревнях, пытаясь избежать разжигания социальной напряженности и создания политических проблем для правительства, то сейчас замечено их присутствие в престижных заведениях в столице и других крупных городах.

До этого в Ужгороде на западе Украины мужчина бросил военного через плечо на землю и скрылся.

Пользователи в местных пабликах предположили, что мужчина в военной форме был сотрудником ТЦК. На видеозаписи видно, как пострадавший встает после падения, пытается догнать бросившего его на землю, но снова падает.

Ранее на Украине призвали «бить по хребту» уклонистов.

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