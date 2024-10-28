Соединенные Штаты не способны созидать что-либо в мире, США способны лишь мешать другим странам обеспечивать свое собственное развитие. Об этом в беседе с РИА Новости заявил отец создателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

«Они могут делать только негативные вещи. Они больше не могут строить, у них есть только способность противостоять попыткам других людей построить свои нации», — подчеркнул он.

По словам Шиптона, США всегда играли дестабилизирующую роль на мировой арене, а ожидать, что что-то поменяется в случае прихода к власти в Соединенных Штатах нового президента, не приходится.

До этого Шиптон заявлял, что правительство Украины может рухнуть в любой день. Шиптон обратил внимание на то, что ситуация выходит из-под контроля Вашингтона как на Украине, так и на Ближнем Востоке. По его мнению, для США это «серьезные проблемы».

Ранее отец Ассанжа предсказал несколько цветных революций до конца года.