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Отец Ассанжа обрушился с критикой на США из-за «негативных вещей»

Отец Ассанжа Шиптон: США не способны строить, а могут только мешать другим

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Kin Cheung/AP

Соединенные Штаты не способны созидать что-либо в мире, США способны лишь мешать другим странам обеспечивать свое собственное развитие. Об этом в беседе с РИА Новости заявил отец создателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

«Они могут делать только негативные вещи. Они больше не могут строить, у них есть только способность противостоять попыткам других людей построить свои нации», — подчеркнул он.

По словам Шиптона, США всегда играли дестабилизирующую роль на мировой арене, а ожидать, что что-то поменяется в случае прихода к власти в Соединенных Штатах нового президента, не приходится.

До этого Шиптон заявлял, что правительство Украины может рухнуть в любой день. Шиптон обратил внимание на то, что ситуация выходит из-под контроля Вашингтона как на Украине, так и на Ближнем Востоке. По его мнению, для США это «серьезные проблемы».

Ранее отец Ассанжа предсказал несколько цветных революций до конца года.

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