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Отец Ассанжа предсказал несколько цветных революций до конца года

Отец Ассанжа: Запад провоцирует цветные революции на постсоветском пространстве

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До конца текущего года в мире будет несколько попыток цветных революций. Об этом в беседе с РИА Новости заявил отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

«До конца года мы, вероятно, увидим еще пару попыток цветных революций», — сказал он.

Шиптон также отметил, что информация, которую в течение нескольких лет публиковал проект его сына, показывала, как империя США внедряется в страны, которые она хочет иметь в качестве вассалов или же «пытается уничтожить эти государства».

«Мы можем ясно видеть, что можно сделать с государством путем контроля над информацией, которую получают люди, через серию цветных революций, которая происходит по соседству с Россией, на Украине, и едва не произошла в Белоруссии, Казахстане, Грузии и так далее», — заявил Шиптон.

По его словам, неправительственные организации (НПО), новостные организации и журналисты осуществляют цветные революции. Их используют для подрыва стабильности стран.

19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что постсоветское пространство является для коллективного Запада полем для экспериментов.

Ранее Патрушев рассказал, что Запад пытался организовать цветные революции в Казахстане и Узбекистане.

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