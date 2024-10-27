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Боррель призвал политические силы Грузии к диалогу после выборов

Глава евродипломатии Боррель призвал партии Грузии к конструктивному диалогу

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к диалогу после парламентских выборов. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

Там отмечается, что во время голосования в республике была напряженная обстановка, оказывалось давление на избирателей и присутствовали разногласия в ходе кампании, а также опасения относительно влияния недавних законодательных поправок на избирательный процесс. Боррель призвал прояснить ситуацию с выявленными нарушениями и устранить их.

«Конструктивный и инклюзивный диалог в масштабе политического спектра сейчас является главным. Согласно заключению Европейского совета от 17 октября, Евросоюз призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции», — говорится в документе.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на состоявшихся накануне парламентских выборах, в которых победила правящая пророссийская партия «Грузинская мечта». Она добавила, что как единственный оставшийся в Грузии независимый институт не признает результаты голосования, и пригласила граждан поучаствовать в мирной акции протеста.

Ранее партия экс-премьера Грузии вслед за тремя другими не признала результаты выборов.

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