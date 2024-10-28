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Победившие на парламентских выборах Литвы партии могут создать коалицию

Социал-демократическая партия Литвы выиграла парламентские выборы

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Ints Kalnins/Reuters

Социал-демократическая партия Литвы выиграла очередные парламентские выборы и стала лидирующей политической силой, которой предстоит сформировать правящую коалицию. Об этом сообщается на сайте Главной избирательной комиссии республики.

Отмечается, что ни одна из политических партий страны не набрала на выборах необходимого количества голосов для создания правящего большинства. Коалицию планируют создать социал-демократы, фракция «Демократы во имя Литвы» и «Союз крестьян и «зеленых» Литвы». Вместе они получат 74 из 141 мандата в сейме.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что победа оппозиции на выборах в сейм является закономерной.

Глава правительства выразила несогласие с мнением избирателей, заявив, что кабинет министров завершает свою работу с наилучшим положением в экономике за все время. При этом она подчеркнула, что такова воля избирателей.

14 октября сообщалось, что Социал-демократическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве, набрав 19,36% голосов. Союз Отечества — Христианские демократы Литвы набрал 17,96%.

Ранее в Литве запретили агитацию перед вторым туром выборов в парламент.

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