Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Литвы назвала закономерными итоги выборов в Сейм

Премьер Литвы Шимоните: победа оппозиции на выборах является закономерной

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Победа оппозиции на выборах в Сейм Литвы является закономерной, заявила журналистам глава правительства страны Ингрида Шимоните. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, в Литве привыкли к тому, что каждые выборы представляют собой движение маятника в другую сторону. Так было в 2020 году, отметила Шимоните, так происходит и сейчас.

Глава правительства выразила несогласие с мнением избирателей, заявив, что кабинет министров завершает свою работу с наилучшим положением в экономике за все время. При этом она подчеркнула, что такова воля избирателей.

Правящая партия Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, которую представляет Шимоните, проигрывает парламентские выборы оппозиционной Социал-демократической партии.

14 октября сообщалось, что Социал-демократическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве, набрав 19,36% голосов. Союз Отечества — Христианские демократы Литвы набрал 17,96%.

Ранее телеведущий в Литве призвал расстреливать родителей за русские песни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами