Премьер-министр Литвы назвала закономерными итоги выборов в Сейм

Победа оппозиции на выборах в Сейм Литвы является закономерной, заявила журналистам глава правительства страны Ингрида Шимоните. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, в Литве привыкли к тому, что каждые выборы представляют собой движение маятника в другую сторону. Так было в 2020 году, отметила Шимоните, так происходит и сейчас.

Глава правительства выразила несогласие с мнением избирателей, заявив, что кабинет министров завершает свою работу с наилучшим положением в экономике за все время. При этом она подчеркнула, что такова воля избирателей.

Правящая партия Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, которую представляет Шимоните, проигрывает парламентские выборы оппозиционной Социал-демократической партии.

14 октября сообщалось, что Социал-демократическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве, набрав 19,36% голосов. Союз Отечества — Христианские демократы Литвы набрал 17,96%.

Ранее телеведущий в Литве призвал расстреливать родителей за русские песни.