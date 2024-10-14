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Оппозиция одержала победу на парламентских выборах в Литве

Оппозиционная социал-демократическая партия выиграла I тур выборов в сейм Литвы

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Global Look Press

Оппозиционная Социал-демократическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве, набрав 19,36% голосов. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии (ГИК) страны.

На втором месте оказалась партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы (17,96%), третье место досталось «Заре Немана» (14,99%).

В парламент также прошли партии «Во имя Литвы» (9,24%), «Движение либералов» (7,70%) и «Литовский союз крестьян и зеленых» (7,02%).

Социал-демократы получили 18 мандатов, консерваторы – 17, «Заря Немана» – 14, «Во имя Литвы» – 8, Движение либералов — 7, а «крестьяне» – 6 мандатов. Правящее большинство будут формировать социал-демократы с демократическим союзом «Во имя Литвы».

Известно также, что в парламенте Литвы нового созыва не будет Партии свободы, поскольку она получила всего 4,44% голосов. Меньше 5% голосов также получили «Союз христианских семей» (3,93%), «Национальное объединение» (2,86%), «Литовская народная партия» (2,63%), «Мирная коалиция» (2,19%), «Партия регионов» (1,90%), «Партия зеленых» (1,66%), «Союз народа и справедливости» (1,37%).

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа утвердил Ингрид Шимоните в должности премьера страны.

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