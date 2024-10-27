В Литве запретили агитацию перед вторым туром выборов в парламент

В Литве перед вторым туром выборов в Сейм — в однопалатный парламент — ввели мораторий на агитацию. Об этом заявила председатель Главной избирательной комиссии Лина Петронене, передает ТАСС.

Запрет действует 27 октября до закрытия избирательных участков в 20:00 (21:00 по московскому времени), отметила она.

В издании подчеркнули, что в общественном транспорте Литвы можно увидеть элементы предвыборной агитации.

14 октября сообщалось, что оппозиционная Социал-демократическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве, набрав 19,36% голосов. На втором месте оказалась партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы (17,96%), третье место досталось «Заре Немана» (14,99%). В парламент также прошли партии «Во имя Литвы» (9,24%), «Движение либералов» (7,70%) и «Литовский союз крестьян и зеленых» (7,02%).

При этом в парламенте Литвы нового созыва не будет Партии свободы, поскольку она получила всего 4,44% голосов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа утвердил Ингрид Шимоните в должности премьера страны.