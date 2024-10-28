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Трамп четыре раза упомянул РФ на большом митинге в Нью-Йорке

Трамп четырежды упомянул Россию на масштабном митинге в Нью-Йорке

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время проведения масштабного митинга в Нью-Йорке четыре раза упомянул Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления на арене «Мэдисон Сквер Гарден» бывший глава Белого дома уделил много внимания внутренним вопросам, а также затронул ряд тем внешней политики и подверг критике кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Трамп, говоря об украинском конфликте, дважды упомянул президента России Владимира Путина, вновь заявив, что хорошо с ним ладит.

В районе проведения митинга были предприняты самые строгие меры безопасности. В частности, на крыше высотного дома напротив разместились снайперы, а над очередью пришедших послушать выступление Трампа летал беспилотник.

27 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова Трампа в разговоре с Путиным о якобы угрозах ударить по Москве нужно рассматривать в контексте избирательной кампании в США.

21 октября издание Wall Street Journal писало, что Трамп якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

Ранее Трамп ответил на слухи о звонках Путину после поражения на выборах.

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