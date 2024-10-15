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Трамп ответил на слухи о звонках Путину после поражения на выборах

Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину после поражения на выборах

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не подтвердил имеющие место перед выборами в Соединенных Штатах слухи о якобы его телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после ухода с поста главы государства. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», - подчеркнул он.

До этого сообщалось, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осенью 2021 года пытался убедить президента России Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не станет членом НАТО.

Ранее NYT узнала подробности первой встречи Трампа с президентом РФ.

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Выборы в США — 2024
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