Трамп ответил на слухи о звонках Путину после поражения на выборах

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не подтвердил имеющие место перед выборами в Соединенных Штатах слухи о якобы его телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после ухода с поста главы государства. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», - подчеркнул он.

До этого сообщалось, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осенью 2021 года пытался убедить президента России Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не станет членом НАТО.

Ранее NYT узнала подробности первой встречи Трампа с президентом РФ.