Центр тяжести в мире сместился к БРИКС. Об этом заявил РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Он назвал БРИКС международным блоком незападных держав.

«Центр тяжести в мире переместился к демографическим, экономическим и культурным центрам мира в нем», — отметил Шиптон.

20 октября отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот выступил в защиту журналиста.

26 июня Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Американские власти запретили ему въезд в страну без специального разрешения. С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании.

Ранее Ассанжа встретили аплодисментами в аэропорту Канберры.