Ассанжа встретили аплодисментами в аэропорту Канберры

Сторонник журналиста Джулиана Ассанжа встретили его в аэропорту Канберры бурными аплодисментами. Об этом сообщает газета «Известия».

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как Ассанж поднял кулак в воздух, когда приблизился к встречавшим. Он также помахал рукой своим сторонникам, после чего направился к семье.

Ассанж обнял своего отца Джона Шиптона и жену Стеллу. Свою супругу журналист приподнял руками и поцеловал.

По данным сервиса Flightradar, борт с журналистом приземлился в аэропорту Канберры около 12:37 мск.

До этого сообщалось, что власти США запретили Ассанжу возвращаться в страну без специального разрешения.

Основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с прокуратурой США о частичном признании вины. Это позволило Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, которые он провел в заключении.

В WikiLeaks подтвердили, что Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Соратники журналиста заявили, что кампания в его поддержку создала возможности для ведения продолжительных переговоров с американским министерством юстиции. Итогом этих переговоров стала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

Ранее в Союзе журналистов допустили приезд Ассанжа в Россию.