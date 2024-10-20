Отец Ассанжа выразил благодарность Путину

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот выступил в защиту журналиста. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Как отметил мужчина, Путин в 2012 году стал первым главой государства, выступившим в защиту интересов основателя WikiLeaks как издателя и гражданина.

«В то время в адрес Джулиана лилась порочащая ложь. <...> А Путин выступил в защиту его интересов как издателя и гражданина. За это я выражаю свою симпатию в адрес вашего президента», — сказал Шиптон.

26 июня Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Американские власти запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

Ранее Белый дом ответил на сообщения о своей причастности к делу Ассанжа.