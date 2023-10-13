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Human Rights Watch: армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе

Human Rights Watch заявляет, что ЦАХАЛ применяла белый фосфор в Ливане и Газе

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Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

По информации правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа использовала запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором.

В заявлении организации указывается, что HRW на основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев установила, что израильские войска применили белый фосфор во время военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно.

Правозащитники отмечают, что использование белого фосфора в плотно населенных районах Газы нарушает требования международного гуманитарного права, согласно которым стороны в конфликте должны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать ранений и гибели среди гражданского населения.

11 октября в Израиле сообщили о запуске противотанковой ракеты из Ливана.

До этого сообщалось, что танки Армии обороны Израиля атаковали расположенные на территории Ливана наблюдательные посты шиитского движения «Хезболла».

9 октября армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана. При этом ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС.

Ранее выстрелы прозвучали у посольства США в Ливане.

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