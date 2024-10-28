Президент Украины Владимир Зеленский «сдает» Донбасс, за что заслуживает аплодисментов России. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в соцсетях.

«Зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», — отметил он.

Говоря о «плане победы» Зеленского, парламентарий подчеркнул, что он вообще «не вызвал восторга» у западных партнеров.

27 октября журналист Павел Зарубин, сославшись на президента РФ Владимира Путина, заявил, что российские солдаты за последние несколько дней продвинулись на пять-шесть километров на Красноармейском направлении.

Также накануне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты США Камалы Харрис.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.