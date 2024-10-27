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Путин рассказал об успехах ВС РФ на Красноармейском направлении

Путин: бойцы «Центра» продвинулись на пять–шесть километров под Красноармейском

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские солдаты за последние несколько дней продвинулись на пять–шесть километров на Красноармейском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин, сославшись на президента РФ Владимира Путина.

Корреспондент уточнил, что глава государства рассказал ему о последних докладах от военных о ситуации на поле боя. В частности, в отчетах была представлена информация о наступлении подразделений группировки «Центр».

«Группировка «Центр» на Красноармейском направлении успешно наступает на протяжении длительного периода времени. За последние дни продвинулись на пять–шесть километров», — уточнил Зарубин.

По его словам, наступление Вооруженных сил РФ идет на участке фронта протяженностью 23 километра.

27 октября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что российские бойцы взяли в полукольцо группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Кураховка на Красноармейском направлении. По информации журналистов, сейчас для украинских войск здесь складывается «не лучшая ситуация».

Ранее журналисты узнали о попытках ВСУ покинуть город Селидово на Красноармейском направлении.

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