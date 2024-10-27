Глава Пентагона Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Остин, получается, привез Величайшему и покорителю Сибири взятку за то, что те заставят солдат стоять под Покровском, чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис» — заявил он.

По словам Дубинского, помощь Киеву в размере $800 млн не будет использована по назначению, в том числе из-за засекреченных контрактов и невозможности учета произведенной продукции.

27 октября журналист Павел Зарубин, сославшись на президента РФ Владимира Путина, заявил, что российские солдаты за последние несколько дней продвинулись на пять–шесть километров на Красноармейском направлении. Корреспондент уточнил, что глава государства рассказал ему о последних докладах от военных о ситуации на поле боя. В частности, в отчетах была представлена информация о наступлении подразделений группировки «Центр». По его словам, наступление Вооруженных сил РФ идет на участке фронта протяженностью 23 километра.

Ранее Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином привел факты отказа Зеленского от диалога.