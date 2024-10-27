Европарламент раскритиковал парламентские выборы в Грузии

Голосование на парламентских выборах в Грузии прошло в атмосфере ненависти и запугивания, а страна отходит от демократии. Об этом заявила глава делегации ЕП на выборах испанский евродепутат Антонио Лопез-Истуриз Уайт, слова которого приводятся в пресс-релизе Европарламента.

«Мы опасаемся, что атмосфера ненависти и запугивания, свидетелями которой мы стали в день голосования, серьезно затруднит политический процесс в Грузии. Очень важно, чтобы нарушения, на которые было указано в ходе голосования, были расследованы и учтены», — сказал он.

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. На следующий день спикер однопалатного законодательного органа Шалва Папуашвили заявил, что после обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это позволило ей получить 90 из 150 мандатов.

При этом четыре оппозиционных политических объединения — «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «За Грузию» и «Единое национальное движение» — не признали результаты голосования. Более того, члены первой партии отказались от депутатских мандатов и государственного финансирования.

Ранее в партии Саакашвили объявили бойкот грузинскому парламенту.