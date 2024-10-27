После подсчета данных с более 99% участков на парламентских выборах правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает 90 мандатов из 150. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили.

«После подсчета более 99% голосов, по прогнозам, «Грузинская мечта» получит 54% и наберет 90 мандатов в 150-местном парламенте, опередив ближайшего соперника с 44%», — сообщил он.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Три основные оппозиционные партии заявили, что не признают итоги парламентских выборов в стране. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает 54,2%, а оппозиция вместе — около 37%.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.