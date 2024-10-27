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На Кипре оценили поездку генсека ООН на саммит БРИКС в Казани

Cyprus Mail: участие Гутерриша в саммите БРИКС показывает его независимость

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Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Участие генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани показало, что он независим от стран Запада. Об этом заявил британский королевский адвокат и судья в отставке Али Риза Альпер в своей колонке для газеты Cyprus Mail.

«А его принципиальная позиция по Газе и Ливану демонстрирует, что он — великий гуманист, готовый выйти за привычные рамки и рассказать, как в действительности обстоят дела, заплатив за это большую личную цену, ведь Израиль объявил его персоной нон грата», — написал Альпер.

Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС 24 октября. В рамках поездки Гутерриш выступил на пленарном заседании и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Сам Гутерриш, говоря о саммите БРИКС в Казани, заявил о важности подобных мероприятий, где происходит единение государств, благодаря которому решаются глобальные проблемы. Генсек ООН признался, что во время поездки ему удалось посетить Казанский кремль, он назвал его «великолепным чудом света».

Ранее в Литве осудили главу ООН за объятия с Путиным и Лукашенко.

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