Генсек ООН заявил о важности саммита в Казани

Генсекретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, говоря о саммите БРИКС в Казани, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о важности подобных мероприятий, где происходит единение государств, благодаря которому решаются глобальные проблемы. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале журналиста.

«Считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — сказал он.

Гутерриш признался, что ему удалось посетить Казанский кремль, он назвал его «великолепным чудом света».

27 октября советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство визитом генсека Гутерриша на саммит БРИКС в Казань, заявив об окончательном разрушении организации как международного института.

До этого министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. По мнению МИД Украины, выбор Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Ранее стало известно о противоречивом решении Гутерриша по разговору с Путиным.