В ООН раскрыли детали переговоров Путина и Гутерриша на саммите БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсуждал с президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития международной финансовой системы. Об этом сообщили в офисе генсека.

В сообщении отмечается, что Гутерриш вновь назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине нарушением Устава ООН и международного права. Генсек призвал стороны конфликта к миру. Также он заявил о важности обеспечения свободы судоходства в Черном море и поблагодарил Турцию за работу, которую Анкара проводит в этом вопросе.

Встреча главы РФ с Гутерришем состоялась в день ООН — 24 октября. Приезд генсека в Россию на саммит БРИКС стал первым с начала СВО.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит Гутерриша в РФ. По его словам, некоторые функционеры ООН отдали предпочтение «соблазнам в Казани».

До этого на украинском портале «Миротворец» появилась карточка генсека ООН. Причиной внесения международного чиновника в «список на уничтожение» стало посещение им саммита БРИКС.

Ранее Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.