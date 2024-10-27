Украинского депутата Гончаренко заметили в Тбилиси

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) прибыл в столицу Грузии на фоне заявлений местной оппозиции о планах провести акции протеста после прошедших в республике парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты рассказали, что украинского законодателя заметили недалеко от здания парламента Грузии. Он шел по улице, держа в руках телефон.

26 октября в Грузии состоялись выборы в однопалатный парламент страны, который состоит из 150 депутатов. За мандаты боролись 19 партий. Главными претендентами на победу считались политические объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Сильная Грузия», «Коалиция за перемены», «За Грузию» и «Единство ради спасения Грузии».

На следующий день спикер законодательного органа республики Шалва Папуашвили заявил, что после обработки 99% бюллетеней партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это значит, что ее члены получат 90 мест в парламенте.

При этом ряд оппозиционных политических объединений — «Коалиция за перемены», «Единое национальное движение» и «Сильная Грузия» — отказались признать итоги выборов. Аналогичное решение приняла партия «За Грузию», председателем которой является бывший премьер-министр страны Георгий Гахария.

Ранее украинское руководство заподозрили в намерении организовать беспорядки в Грузии.