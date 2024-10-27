Бывший вице-премьер РФ высказался об антироссийских санкциях

Введенные в отношении России санкции не являются благом для развития экономики, а также не приносят ничего хорошего. Об этом заявил экономист и бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью Forbes.

«Это о нас говорит плохо, а не хорошо говорит о санкциях. Санкции — все равно плохо, ничего в них хорошего нет. Они ущербны для всех в мировой экономике», — сказал экономист.

Дворкович добавил, что санкции иногда приводят к вторичным положительным результатам. В частности, благодаря введенным рестрикциям, по словам бывшего вице-премьера, Россия стала более дисциплинированной, а также нарастила интенсивность работ.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах полагают, что применение незаконных санкций против России будет выгодно для них в энергетической сфере. Глава государства назвал современную энергетику одной из ключевых отраслей и фундаментом мирового развития.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.