Путин рассказал о надежде Запада на выгоду от введения санкций

Некоторые на Западе думают, что смогут применить незаконные санкции против России с выгодой для себя и в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

Глава государства назвал современную энергетику одной из ключевых отраслей, а также фундаментом мирового развития. Путин отметил, что ее спокойная работа по прозрачным и понятным правилам, освоение месторождений, переработка ресурсов и бесперебойные поставки на рынок дают возможность создать прочную основу для роста экономики, социальной сферы, а также повысить благополучия граждан.

«Эта прописная истина все меньше принимается во расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя», — заключил он.

Также Путин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок.

Ранее Путин рассказал, какие страны станут лидерами по темпам роста экономики.