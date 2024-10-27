Премьер Грузии отказался восстанавливать дипломатические отношения с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на данный момент у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, и Тбилиси не собирается их восстанавливать. Его слова передает NEWS.ru.

По его словам, страна проводит политику «в национальных интересах».

Отвечая на вопрос корреспондента о том, не повышает ли отсутствие серьезного диалога с другими внешнеполитическими игроками вероятность установления дипломатических отношений с Москвой, он ответил отрицательно.

«Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% территории [Абхазия и Южная Осетия] оккупированы Российской Федерацией», — сказал Кобахидзе.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

27 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 90 мандатов из 150.

Ранее премьер Грузии выразил надежду на «перезагрузку» отношений с ЕС и США.