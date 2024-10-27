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Премьер Грузии выразил надежду на «перезагрузку» отношений с ЕС и США

Кобахидзе заявил, что надеется на перезагрузку отношений с ЕС и США в 2025 году

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга выразил надежду на «перезагрузку» отношений страны с Европейским Союзом и США с начала 2025 года. Его слова передает РИА Новости.

«Мы не довольны отношениями и не раз сообщали о важности их перезагрузки. Надеемся, что этот процесс начнется с первых месяцев следующего года», — сказал он.

Утром 27 октября Кобахидзе назвал непризнание оппозицией итогов парламентских выборов «безнадежной попыткой оправдать себя». Премьер отметил, что протесты оппозиции не помешают работе парламента нового созыва.

Три основные оппозиционные партии сообщили, что не признают итоги парламентских выборов в стране. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает 54,2%, а оппозиция вместе около 37%.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.

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