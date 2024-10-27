Генсека ООН поразила красота Казанского Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший саммит Брикс в Казани, назвал Казанский кремль чудом света. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что все саммиты, «на которых происходит единение стран, очень важны».

«Благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — отметил он.

Встреча президента России Владимира Путина с Гутерришем в Казани состоялась в день ООН — 24 октября. Приезд генсека в Россию на саммит БРИКС стал первым с начала специальной военной операции (СВО). Источник в МИД России рассказал, что Гутерриш просил избегать публичности в начале встречи с Путиным. По его словам, по итогам встречи пресс-служба главы государства опубликовала краткий технический комментарий, исходя из того, что перед встречей генсек попросил, чтобы в ее начале не было представителей СМИ «для избежания излишней публичности».

Ранее Зеленский нахамил в адрес генсека ООН после его поездки на саммит БРИКС в Казани.