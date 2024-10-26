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Стало известно о противоречивом решении Гутерриша по разговору с Путиным

РИА: генсек ООН Гутерриш просил избегать публичности в начале встречи с Путиным

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Mike Segar/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просил избегать публичности в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ.

По его словам, по итогам встречи пресс-служба главы государства опубликовала краткий технический комментарий, исходя из того, что перед встречей генсек попросил, чтобы в ее начале не было представителей СМИ «для избежания излишней публичности».

Источник отметил, что Секретариат ООН выпустил развернутый комментарий о разговоре Гутерриша и Путина, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Генсек всемирной организации также обсудил с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития международной финансовой системы.

Встреча главы РФ с Гутерришем состоялась в день ООН — 24 октября. Приезд генсека в Россию на саммит БРИКС стал первым с начала специальной военной операции (СВО).

Ранее Зеленский нахамил в адрес генсека ООН после его поездки на саммит БРИКС в Казани.

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