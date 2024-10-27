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В Кремле рассказали об общении Путина и главы ОАЭ в автомобиле

Песков: Путин и глава ОАЭ Аль Нахайян по дороге в Кремль вели переговоры

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока главы государств едут вместе в автомобиле, они ведут субстантивные переговоры, а не просто «смотрят в окошко». Так он прокомментировал общение лидеров РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в автомобиле Aurus по дороге в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там [в машине] продолжались переговоры. Они, когда ездят в машине, они же не просто в окошко смотрят. Там ведутся субстантивные переговоры», — сказал Песков.

Президент ОАЭ прибыл в Москву 20 октября. По улицам российской столицы шейх передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Накануне вечером в ходе неформальной встречи в подмосковном Ново-Огареве политики обсуждали развитие экономических отношений между РФ и ОАЭ, а также региональные вопросы и конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что политики говорили почти до полуночи.

Ранее Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов.

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