Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна в Ново-Огарево продлилась почти до полуночи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, общение глав государств было насыщенным, конструктивным и доверительным. В начале беседы президенты очертили круг вопросов, которые планировали обсудить в первую очередь.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. По улицам российской столицы шейх передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Вечером президент России пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою резиденцию в Ново-Огарево, расположенную в Подмосковье. Ожидается, что 21 октября лидеры проведут переговоры в официальной обстановке.

Глава ОАЭ, помимо личной встречи с Путиным, примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что вошел в делегацию официальных российских лиц, встречавших президента ОАЭ.