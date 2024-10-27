В МИД РФ рассказали о последствиях захвата храма УПЦ в Черкассах

Захват Архангело-Михайловского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах свидетельствует об усилении гонений на УПЦ Киевом. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

По словам дипломата, усиление гонений началось после принятия закона о запрете УПЦ на Украине. Аскальдович отметил, что захват собора стал возмутительным актом произвола и насилия.

«С богословской точки зрения не знаю, примет ли Господь молитвы захватчиков в поруганном храме. И у верующих, и у людей доброй воли такие действия вызывают только протест и негодование», — сказал посол.

17 октября Архангело-Михайловский кафедральный собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). В результате произошедшего пострадали 26 человек, в том числе митрополит Феодосий.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором захватчики открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики.

Ранее стало известно, что захваченный собор УПЦ в Черкассах передадут в собственность государства.