Захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Кадры с нападением на посетителей храма опубликовал нардеп Украины Артем Дмитрук.

«На этих кадрах видно как «воин» Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ», — написал нардеп.

Незадолго до этого Дмитрук сообщил, что нарушителей удалось выгнать, однако перед уходом они избили владыку храма.

17 октября около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора в украинском городе Черкассы. Неизвестные зашли на территорию собора, после чего выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Как сообщила Черкасская епархия Украинской православной церкви (УПЦ), нарушители отбирали у прихожан телефоны, а также срывали камеры видеонаблюдения.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее кабмин Украины утвердил юридические процедуры дальнейших гонений на УПЦ.