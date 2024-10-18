Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В результате захвата собора УПЦ в Черкассах пострадали 26 человек

УПЦ: 12 человек госпитализировали после захвата собора в Черкассах

close
Национальная полиция Украины

Руководитель Черкасской станции скорой помощи Игорь Фесун рассказал, что 26 человек пострадали в результате захвата в Черкассах Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам медика, 14 пострадавших осмотрели амбулаторно, 12 человек госпитализировали. Он заявил, что в основном пострадавшие получили ожоги слизистых из-за использования перцовых баллончиков, а также несколько переломов.

17 октября Архангело-Михайловский собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). В Черкасской епархии каноничной УПЦ сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Позже депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Также депутат рассказал, что нарушителей удалось выгнать, однако перед уходом они избили владыку храма.

Ранее правительство Украины утвердило юридические процедуры дальнейших гонений на УПЦ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами