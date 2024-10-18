В результате захвата собора УПЦ в Черкассах пострадали 26 человек

Руководитель Черкасской станции скорой помощи Игорь Фесун рассказал, что 26 человек пострадали в результате захвата в Черкассах Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам медика, 14 пострадавших осмотрели амбулаторно, 12 человек госпитализировали. Он заявил, что в основном пострадавшие получили ожоги слизистых из-за использования перцовых баллончиков, а также несколько переломов.

17 октября Архангело-Михайловский собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). В Черкасской епархии каноничной УПЦ сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Позже депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Также депутат рассказал, что нарушителей удалось выгнать, однако перед уходом они избили владыку храма.

Ранее правительство Украины утвердило юридические процедуры дальнейших гонений на УПЦ.