Захваченный собор УПЦ в Черкассах передадут в собственность государства

Архангело-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, который был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ), будет передан в собственность государства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.

«Храм будет принадлежать общине Черкасс», — написал он.

По словам чиновника, он поручил начать оформление документов, чтобы собор и все прилегающие здания «стали коммунальной собственностью».

17 октября Архангело-Михайловский кафедральный собор в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). В Черкасской епархии каноничной УПЦ сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию храма. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Позже депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Также депутат рассказал, что нарушителей удалось выгнать.

В результате действий захватчиков пострадали 26 человек, в том числе митрополит Феодосий.

Ранее в МИД РФ захват собора в Черкассах назвали очередным преступлением неонацистов.