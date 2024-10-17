Сторонники ПЦУ захватили собор УПЦ в Черкассах

Михайловский собор каноничной Украинской православной церкви (УПЦ) в украинском городе Черкассы был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале .

«Митрополит Феодосий заявил, что верующие и священники УПЦ Черкасс будут молиться по домам и квартирам», — говорится в сообщении.

Утром 17 октября Черкасская епархия каноничной УПЦ сообщила, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Михайловского собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Позже нардеп Украины Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Также депутат рассказал, что нарушителей удалось выгнать, однако перед уходом они избили владыку храма.

По информации СПЖ, после одной из попыток штурма в соборе обнаружили пропажу казны.

Ранее кабмин Украины утвердил юридические процедуры дальнейших гонений на УПЦ.