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Путин заявил о причастности офицеров НАТО к происходящему на Украине

Путин: все происходящее на Украине делается руками офицеров НАТО

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что все происходящее на Украине делается руками офицеров НАТО. Видеозапись комментария российского лидера опубликована в Telegram-канале корреспондента.

«То, что сейчас происходит, это делается руками натовских офицеров», — сказал российский лидер, говоря о возможных ударах вглубь территории РФ.

25 октября экс-командующий в составе итальянского штаба Сил высокой готовности НАТО Маурицио Бони заявил, что прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт на Украине невозможно, поскольку у НАТО на него не хватит военных ресурсов.

20 октября главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи назвал Россию «постоянной угрозой» для НАТО и для безопасности Европы в целом.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что власти Великобритании не поддерживают нанесение ударов по территории РФ.

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