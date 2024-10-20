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Главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой безопасности и «глобальной проблемой»

Главком НАТО Каволи назвал Россию проблемой и угрозой безопасности Европы

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Global Look Press

Россия является «постоянной угрозой» для НАТО и для безопасности Европы в целом. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы, потому что Москва все чаще вступает в сговор с такими игроками, как Китай и Северная Корея. Это делает ее глобальной проблемой, совершенно новой динамикой. Угроза очень серьезная», — заявил Каволи.

По его словам, военному блоку следует обладать большими возможностями, чем Россия. Он призвал страны НАТО выполнять все требования, «вытекающие из оборонных планов». Кроме того, Каволи призвал союзников «быть быстрее русских», поскольку только так их можно сдерживать.

16 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов отразить атаку любого потенциального противника, включая Российскую Федерацию.

«Будем предельно откровенны: НАТО готово отразить нападение любого противника, который решит нас атаковать, сейчас и в будущем. Мы значительно инвестируем средства в нашу оборону», — сказал Рютте.

Ранее в НАТО рассказали, что должна сделать Украина до вступления в блок.

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