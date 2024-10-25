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Итальянский военный заявил о невозможности прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Бони: НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине из-за нехватки ресурсов

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт на Украине невозможно, поскольку у НАТО на него не хватит военных ресурсов. Об этом порталу ilsussidiario.net заявил экс-командующий в составе итальянского штаба Сил высокой готовности НАТО Маурицио Бони.

«У Запада нет ни военных ресурсов, ни соответствующей военной промышленности. Вмешательство альянса невозможно, пора бы закончить разговоры об этом», — сказал он.

По мнению эксперта, слабость военной индустрии западных стран подтверждает имеющаяся информация о направляемом Украине оружии.

Бони отметил, что якобы присутствие на территории РФ военнослужащих из КНДР ошибочно называть сигналом эскалации, он напомнил о соответствующем соглашении об оказании военной помощи между Россией и Северной Кореей. Кроме того, подчеркнул военный, Россия не нуждается в такой помощи, однако это служит «важным политическим сигналом НАТО и Соединенным Штатам» на фоне продолжающихся разговоров о возможности поражать цели на территории России.

20 октября главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи назвал Россию «постоянной угрозой» для НАТО и для безопасности Европы в целом.

Ранее в НАТО рассказали, что должна сделать Украина до вступления в блок.

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