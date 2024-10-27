Палестина поддержала предложение расширить «ближневосточный квартет»

Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш заявил, что руководство автономии поддерживает предложение президента России Владимира Путина о расширении «ближневосточного квартета». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении «квартета», — заявил он.

По его словам, это укрепило бы стремление к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем провозглашения независимости Палестины.

Путин до этого предложил восстановить и расширить работу ближневосточного «квартета» для урегулирования палестино-израильского конфликта. В состав активного в прошлом объединения входят РФ, ЕС, США и ООН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце прошлого года заявлял в рамках встречи с членами делегации совместного комитета ЛАГ (Лига арабских государств) и ОИС (Организация исламского сотрудничества), что для урегулирования палестино-израильского конфликта необходимо создать специальный механизм «внешнего сопровождения».

Ранее советник Аббаса заявил, что Израиль не дает лидеру Палестины посетить Газу.