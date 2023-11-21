В РФ предложили создать специальный механизм для палестинского урегулирвоания

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках встречи с членами делегации совместного комитета ЛАГ (Лига арабских государств) и ОИС (Организация исламского сотрудничества) заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта необходимо создать специальный механизм «внешнего сопровождения». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобный механизма нужно создать «на фоне неудачи усилий «Ближневосточного квартета».

«Мы должны очень серьезно подумать, чтобы такой механизм был по-настоящему репрезентативен и в полной мере учитывал то очевидное обстоятельство, что именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда устраивать всех», — отметил Лавров.

До этого Лавров обсудил с коллегой из Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом ситуацию в Газе. В ходе разговора стороны особое внимание уделили текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.