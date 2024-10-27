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В России потребовали прекратить угрожать православным церквям в Прибалтике

В МИД РФ потребовали прекратить угрозы церквям в Прибалтике за связи с РПЦ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил в интервью РИА Новости, что Москва требует прекратить политику властей стран Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей за упоминание связей с Русской православной церковью (РПЦ).

По словам дипломата, власти прибалтийских государств требуют от местных православных автокефалий «отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ». Как указал Аскальдович, в противном случае им грозят карательными мерами вплоть до закрытия и упразднения.

«Мы решительно выступаем против такой политики и требуем прекратить беззаконие и вмешательство в их церковные дела», — сказал посол.

По мнению Аскальдовича, движение киевского режима к запрету Украинской православной церкви дало толчок и усилению нападок на православные автокефалии в Прибалтике.

23 октября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти страны требуют от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. Он подчеркнул, что Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату в связи с географическим положением, историческим опытом и нынешней реальностью.

Ранее патриарх Кирилл призвал отразить атаки на церковь.

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