В Эстонии назвали угрозой подчинение православной церкви Московскому патриархату

Власти Эстонии требуют от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату в связи с географическим положением, историческим опытом и нынешней реальностью.

По словам Ляэнеметса, церковь должна осознавать, что подчинение ее приходов «враждебной чужой власти и агрессивной материнской церкви» представляет угрозу религиозной свободе и безопасности.

Ранее «Известия» сообщали, что в Эстонии власти угрожают принудительным закрытием Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она откажется разорвать связи с Москвой и «добровольно» раствориться в местной православной церкви, меньшей и подчиняющейся Константинопольскому патриархату.

Спикер эстонского парламента Лаури Хуссар назвал ошибкой само существование в стране двух православных церквей, канонически подчиненных Константинополю и Москве.

Ранее в Эстонии лишили РПЦ права на льготную парковку.