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В Эстонии назвали угрозой подчинение православной церкви Московскому патриархату

Эстония требует от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату

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Depositphotos

Власти Эстонии требуют от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату в связи с географическим положением, историческим опытом и нынешней реальностью.

По словам Ляэнеметса, церковь должна осознавать, что подчинение ее приходов «враждебной чужой власти и агрессивной материнской церкви» представляет угрозу религиозной свободе и безопасности.

Ранее «Известия» сообщали, что в Эстонии власти угрожают принудительным закрытием Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она откажется разорвать связи с Москвой и «добровольно» раствориться в местной православной церкви, меньшей и подчиняющейся Константинопольскому патриархату.

Спикер эстонского парламента Лаури Хуссар назвал ошибкой само существование в стране двух православных церквей, канонически подчиненных Константинополю и Москве.

Ранее в Эстонии лишили РПЦ права на льготную парковку.

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