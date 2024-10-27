В Раде призвали незамедлительно начать переговоры между Россией и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной необходимо начать как можно быстрее. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

«Вы должны понять и уяснить одно <…> Будущие переговоры — неминуемое событие. И чем раньше вы это примете и осознаете, тем быстрее они начнутся», — отметил он.

По его мнению, чем раньше начнутся переговоры, тем выгоднее будут сформулированы условия для Украины.

Шевченко подчеркнул, что в любых переговорах есть две существенные основы для их успешного заключения: наличие баланса интересов и способность сторон воспринимать друг друга.

«Переговоры неминуемы», — резюмировал депутат.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее Путин напомнил, как Украина отказывалась от своих предложений.