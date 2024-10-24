Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отказался звать Россию на саммит мира до реализации его «плана победы»

Зеленский передумал звать Россию на саммит мира до реализации его «плана победы»

close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привлечь Россию к участию в потенциальном саммите мира будет возможно только после реализации его так называемого «плана победы». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, в его «плане победы» есть «все необходимое для того, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира».

«Когда и, если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите [мира], мы увидим реализованную формулу, мы увидим полностью возобновившуюся действенность целей и принципов устава ООН», – сказал Зеленский.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее Зеленский поручил разработать еще один план на случай продолжения конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами