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В МИД России заявили о мошеннической схеме ЕС по присвоению активов РФ

МИД: выдача ЕС кредита Киеву за счет активов РФ является мошеннической схемой ЕС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение Украине кредита за счет российских активов является очередной мошеннической схемой Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

«Данное решение — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима», — сказала дипломат.

Она также отметила, что Москва решительно ответит на очередную попытку Евросоюза «прикарманить» доходы от замороженных российских активов.

23 октября в Белом доме заявили, что США, ЕС и члены «Большой семерки» (G7) предоставят Киеву $50 млрд в рамках займа G7 с дальнейшим погашением из доходов от замороженных активов России.

Там уточнили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву заем в размере $20 млрд. Остальные $30 млрд поступят в качестве комбинации от партнеров по G7, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Японию.

Ранее Байден назвал условия для разморозки российских активов.

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