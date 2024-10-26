В МИД России заявили о мошеннической схеме ЕС по присвоению активов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение Украине кредита за счет российских активов является очередной мошеннической схемой Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

«Данное решение — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима», — сказала дипломат.

Она также отметила, что Москва решительно ответит на очередную попытку Евросоюза «прикарманить» доходы от замороженных российских активов.

23 октября в Белом доме заявили, что США, ЕС и члены «Большой семерки» (G7) предоставят Киеву $50 млрд в рамках займа G7 с дальнейшим погашением из доходов от замороженных активов России.

Там уточнили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву заем в размере $20 млрд. Остальные $30 млрд поступят в качестве комбинации от партнеров по G7, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Японию.

Ранее Байден назвал условия для разморозки российских активов.