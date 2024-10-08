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Евросоюз подготовит Украину к «миру на выгодных условиях»

Вице-президент ЕК Шефчович: ЕС подготовит Украину к миру на выгодных условиях

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Европейский союз (ЕС) должен обеспечить положение Украины, которое позволит Киеву «обсуждать мир на выгодных условиях». Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, говоря о подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС, передает РИА Новости.

«Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях, подготовить дорогу к полноценному членству в ЕС», — сказал он.

Шефчович заявил, что политическое объединение также стремится как можно быстрее достичь соглашения по предоставлению Киеву макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд в качестве взноса в общий кредит стран «Большой семерки».

Кроме того, указал представитель ЕК, в Евросоюзе работают над тем, чтобы Украина была готова к предстоящей зиме. Речь идет о ремонте, подключении и стабилизации поставок энергии в республику, уточнил Шефчович.

19 сентября посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что считает реалистичным прогноз по вступлению Киева в политическое объединение до 2030 года. По ее словам, Украина своей инициативностью «сломала матрицу», и быстрые темпы по евроинтеграции по сравнению с другими странами могут сохраняться и дальше.

Ранее на Украине предрекли членство в НАТО раньше, чем в Евросоюзе.

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