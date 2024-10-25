Президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что если правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победит на предстоящих парламентских выборах, то ее могут посадить в тюрьму. Об этом пишет ТАСС.

«Мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму, если это случится», — сказала она на пресс-конференции.

Так президент ответила на вопрос журналиста, который попросил ее предположить, что будет, если правящая партия победит и реализует свой план по запрету и привлечению к суду оппозиции.

При этом Зурабишвили отметила, что оппозиционные партии могут победить «Грузинскую мечту» совместными усилиями и создать коалиционное правительство, если явка на выборах будет высокой.

Выборы в Грузии намечены на 26 октября. Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По версии президента, выборы будут референдумом за ЕС или Россию.

До этого комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей 81 депутата на представлении в Конституционный суд о вынесении импичмента Зурабишвили за несогласованные с кабмином визиты за рубеж. Процедуру рассмотрит избранный 26 октября парламент Грузии.

Ранее Зурабишвили сделала заявление о планах госпереворота.